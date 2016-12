Monica Pop, bolnava de cancer de colon: ”Sarbatorile le voi petrece tot pe la spital”

Monica Pop

, unul dintre cei mai renumiti, se pregateste ”intens” pentru sarbatorile de. Chiar daca a fost lovita de cancer, si nu doar o singura data, ci de doua ori, medicul oftalmolog nu a lasat boala sa o ingenunchieze. In toata aceasta perioada, doctorul si-a indreptat intreaga atentie catre munca si exact acelasi lucru are de gand sa faca si de sarbatori.Nici macar sarbatorile de Craciun nu o vor tine departe de spital pe Monica Pop. Chiar daca se lupta pentru a doua oara cu cancerul de colon, medicul oftalmologul este, parca, mai activ ca niciodata. Este fericita ca a scapat de tratamentul intravenos cu citostatice, iar acum, de Sarbatori, a trecut pe tratamentul de intretinere.”Sunt bine, sunt chiar foarte bine si ma simt exact asa cum va spun. Astept sarbatorile pe care le voi petrece, cel mai probabil, tot pe la spital”, ne spune medicul mai in gluma, mai in serios. ”Nu mi-am facut inca planuri, dar nu cred ca voi pleca departe… Voi fi alaturi de prietenii mei si vom stabili pe parcurs ce avem de facut”, adauga Monica Pop.