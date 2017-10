Monica Tatoiu

Aflata intr-o vizita la Cluj-Napoca, Monica Tatoiu a tinut sa-si exprime parerea intr-un mesaj pe Facebook referitor la ”contrastele care s-au accentuat”.

”La Timisoara in studentie imi umpleam buzunarele cu ele si mergem sa vad filme subversive la Casa Studentilor. Despre Cluj nu stiu ce sa spun fara sa deranjez. O casa de amanet si ”outleturi” turcesti in centrul orasului. Vitrinele arata sinistru. Restaurantele bune sunt pline de straini. O ceainarie si o florarie ”posh”. Mai incolo un second hand numit ”Second Tex”. Ganguri murdare, nereconditionate. Tinerii nu vad detaliile astea.

Pe mine m-au intristat contrastele care s-au accentuat. Intre lux ostentativ si saracie. Daca am deranjat va rog sa ma scuzati. A fost un soc”, a scris Monica Tatoiu.

Unii internauti i-au dat dreptate, in timp ce altii au contestat afirmatiile, facand comparatie cu Bucurestiul.

”Dar cersetorii si spalatorii de parbrize din Bucuresti nu va socheaza? Cladirile ale caror tencuiala iti cade in cap pe Calea Victoriei sau Piata Natiunilor Unite, nu va socheaza? Bezna din Parcul Izvor nu va socheaza? Bancile din Parcul Cismigiu pline de rahat de porumbei de nu poti sa te odihnesti deloc? Tiganii din zona centrala care cer taxa de protectie ca ai parcat pe strada sau trotuarul lor, nu va socheaza ? Cand mai treceti prin Cluj sa ma contactati sa va aduc pe drumul cel bun printr-un tur cultural-turisitc si horeca”, a comentat un internaut, potrivit stirileprov.ro

