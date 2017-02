Motiunea de cenzura depusa de PNL si USR impotriva Guvernului Grindeanu, prezentata in plenul Parlamentului

Sorin Grindeanu

Birourile permanente reunite ale Senatului si Deputatilor au decis miercuri ca motiunea sa fie prezentata luni, dupa care conducerea Parlamentului se va reuni pentru a stabili data la care va fi dezbatuta si votata.Miercuri, parlamentarii PNL si USR au depus motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Grindeanu - Guvernul sfidarii nationale. Nu legalizati furtul in Romania"."Este primul demers politic important pe care Opozitia il face astazi in Romania intr-un moment de cumpana, intr-un moment in care prin ordonante de urgenta, prin decizii ale Guvernului se incearca legalizarea furtului in Romania. (...) Aceasta este solutia legala, institutionala pentru demisia Guvernului si, de asemenea, solutia pentru a putea ajunge la alegeri anticipate", a spus presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.Potrivit acesteia, motiunea de cenzura a fost semnata de 124 de parlamentari de la PNL si USR. Acestui demers i s-au alaturat si parlamentari de la PMP.Vineri, presedintele interimar al PNL a declarat ca exista parlamentari PSD care vor sustine motiunea de cenzura initiata de PNL si USR."Vom vedea ca sunt membri ai PSD care vor sustine si motiunea de cenzura pe care PNL a initiat-o", a afirmat Raluca Turcan la Parlament.