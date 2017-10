Virgil Iantu

are o relatie cu Roxana de 15 ani si, desi a cerut-o in casatorie la scurt timp dupa ce s-a nascut fiica lor, Jasmina, cei doi inca nu au ajuns in fata ofiterului Starii Civile.Prezentatorul de televiziune a explicat intr-un interviu pentru life.ro, care este motivul pentru care nu a ajuns pana acum la altar, desi tatal sau a fost preot. El a comentat despre o experienta neplacuta cu un preot.„Ea stie, mama e ceruta, cererea a fost acceptata, dar nu am apucat sa ne casatorim. E adevarat ca au trecut 15 ani, dar…”, a spus Virgil Iantu.„S-a intamplat o treaba care mi-a lasat un gust amar: am mers la un preot si l-am intrebat cum putem face ca in fata lui Dumnezeu sa ne cununam? El ne-a cerut certificatul de casatorie. Noi am zis ca asa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem sa o facem pentru sufletul nostru si nu avem timp de acte. I-am zis atunci ca mie mi se pare ca intre noi si Padre nu sta un functionar public si o foaie din asta… Asa e de cand e lumea, trebuia sa fie o foaie acolo semnata de cineva cu stampila si cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat ca nu pot sa fac asta in fata lui Dumnezeu pana ce un ales al poporului nu imi da o patalama. Preotul a zis ca nu se poate altfel pentru ca asta ar insemna sa-l mintim pe Dumnezeu. Mi s-a parut total aiurea.Tatal meu a fost preot, eu respect regulile, dar ma gandeam ca exista totusi o varianta doar pentru sufletul nostru. Nu exista si eu cred ca ar trebui reglementata.Nu vreau sa stau dupa acte. Urasc actele. Daca nu ar exista contract, din punctul meu de vedere, ar fi perfect: Ce am zis ca facem? Asta facem si ne dam mana. Punct. Si inregistram, ca mai uiti. Ar fi suficient”, a explicat Virgil Iantu.