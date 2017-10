Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

tine un obiect aparte, singurul de altfel printre multe jucarii, la capul patului in care doarme fiica ei.Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea formeaza un cuplu cu muzicianul Tavi Clonda, cel impreuna cu care s-a mutat de curand in casa noua. In urma cu o luna, vedeta de televiziune a devenit mamica pentru prima oara, aducand pe lume o fetita, care a primit numele Victoria.Pe 23 octombrie, micuta prezentatoarei de televiziune si a sotului ei a implinit o luna de viata.Pe langa mesajul de fericire maxima pe care vedeta l-a transmis pe pagina sa de pe un site de socializare, aceasta a publicat si mai multe fotografii din camera fetitei.Un detaliu iese in evidenta. La capului patului in care doarme fiica sa, Gabriela Cristea tine cu sfintenie un obiect, altul decat jucarile si mai maimutoaiele din plus pe care le are acolo pentru Victoria. Este vorba despre o icoana. Obiectul de cult spune mult despre credinta pe care prezentatoarea de televiziune o are in Dumnezeu.„Prima luna de viata a Victoriei cu fericire si implinire. Azi am petrecut cu mami, tati, mor-mor si ham-ham. Mami mi-a pregatit un ”tortulet” din laptic, iar tati s-a strambat in toate felurile ca sa imi atraga atentia. #happyfamily #bellavictoriamargot #victorienii”, a spus Gabriela Cristea.Sotul Gabrielei Cristea a dezvaluit cand vor face botezul fetitei: „Vrem unul mare”Tavi Clonda a dat-o de gol pe sotia sa si a dezvaluit cand vor face nunta si botezul. Momentan, Gabi Cristea si Tavi sunt mult prea ocupati pentru a stabili ceva concret cu aceste dou evenimente, dar cantaretul marturiseste ca sotia sa are o mica problema in ceea ce priveste locatia nuntii.Invitat la emisiunea „Star Matinal de Weekend”, de pe Antena Stars, Tavi Clonda a dezvaluit publicului ca planuieste sa organizeze nunta cu Gabi Cristea in primavara anului viitor:„Nu ne pregatim pentru botez deocamdata, cred ca la anul il vom face. Nu avem timp pana vine postul. In primavara, da, cam prin martie – aprilie. Vrem sa il facem mare”, a precizat Tavi Clonda, in cadrul emisiunii.Cu totii ne-am astepta ca nunta lor sa fie organizata intr-un loc exclusivist si special. In mod bizar, Gabriela Cristea nu-si doreste sa se casatoreasca la Paris, asa cum au facut multe vedete: „Daca am face una in strainatate, nu am face la Paris. Gabriela are o problema mica cu Parisul. Se spune ca daca mergi acolo si te casatoresti, divortezi. O sa facem numai una, probabil, in acelasi timp cu botezul”, a mai adaugat sotul Gabrielei Cristea.Cantaretul si prezentatoarea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar povestea lor de dragoste s-a concretizat prin aducerea pe lume a unei fetite adorabile, pe nume Victoria. A fost o adevarata minune in viata Gabrielei Cristea, care si-a dorit de mult timp un copil.