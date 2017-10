Niculina Stoican, in lacrimi la TV! Artista a povestit despre viata cu sotul dupa gratii

niculina stoican3

a izbucnit in lacrimi la TV! Artista a trecut peste momentele grele din viata ei si acum a gasit puterea de a vorbi despre perioada in care sotul ei a fost dupa gratii.Niculina Stoican si sotul ei au trecut prin momente crancene in perioada in care barbatul a stat in spatele gratiilor. Artista a marturisit ca i-a fost extrem de greu, insa faptul ca a avut sustinerea publicului a ajutat-o sa mearga mai departe.”Traiam cu atacuri de panica. Traiam cu frica ca in orice moment se poate intampla ceva rau. Adunasem atata energie negativa incat mi-era frica sa nu se intampla nimic rau. A muncit foarte mult. Cand a aspus ca a facut doi ani si jumatate de voluntariat, atunci instanta a fost impresionata. A fost foarte greu! Eu aveam profesia mea, Vlad era la scoala. Aveam proiectul cu apa plata in derulare. Sotul meu a intrat la inchisoare cand proiectul era la inceput. Eu am facut totul. La turnat betoane, la zidit, la carat gunoaie. Totul a fost munca mea! Insa de cate ori am urcat pe scena, acolo era o vraja. Eram extenuata, nimic altceva! Bunica mea care era disperata, era... Zicea: ”Bunico, tu i-ai scapat pe toti”. Ma intreba Bebe cand vine acasa. O intrebam ce nevoie are ea sa stie, pentru ca nici eu nu stiu cand se intoarce.In noaptea aceea nu am putut sa dorm. A venit fina mea cu mult mai devreme si asteptam. M-a sunat si mi-a spus: ”Gata, sa vii sa ma iei”. A trebuit sa merg sa-l scot din penitenciar. El a avut foarte multe permisii si a venit acasa. Nu trebuia sa intarzii o secunda pentru ca se considera evadare. Asa si acum: trebuia sa iasa in secunda respectiva. Acum, el statea si ma astepta si eu nu mai ajungeam.Dupa ce a venit acasa, a trecut o perioada in care a trebuit sa ne acomodam. El avea anumite tabieturi, se trezea la ora 05:00. A fost o perioada in care am discutat, in care ne-am cunoscut din nou”, a declarat Niculina Stoican.