Norica Nicolai

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai, la cererea Euronews, a explicat situatia din Romania si motivul pentru care sute de mii de romani au iesit in strada impotriva unei ordonate al carei scop si finalitate nu o inteleg cu exactitate. Aceasta face referire si la actuala manie a facebook-ului, ca mijloc de informare si, nu de multe ori, de manipulare a populatiei tinere.

"Anul acesta, Romania sarbatoreste 10 ani de la admiterea in UE. In acest interval, conform principiilor constitutionale, diverse guverne au elaborat peste 1200 de ordonante de urgenta, dintre care 34 in domeniul justitiei. Guvernul instalat in decembrie anul trecut a adoptat o ordonanta de urgenta cu unicul scop de a modifica Codul penal in acord cu dispozitiile Curtii Constitutionale" afirma Nicolai.

"Acest lucru trebuia sa se intample acum doi ani, dar toate celelalte guverne au preferat sa ignore subiectul si sa mentina un Cod penal in contradictie cu Constitutia. Politicieni din opozitie, ca si unii cetateni din Romania, au considerat ca aceste modificari nu au fost operate in mod transparent si ca ele ar fi menite sa favorizeze anumiti lideri politici investigati ori condamnati in cazuri de coruptie

In opinia mea, intr-un stat european guvernat de legi, legislatia e valida daca e adoptata de Parlament ori de alte institutii abilitate in acest sens. Oricit de fragila ar fi democratia, e de neacceptat ca legile sa fie facuta in strada, sub presiune si emotional. Facind asta, am ignora cel mai important mecanism demcoratic, care e votul popular" mai spune Nicolai, adaugind ca "recentele evolutii din Romania, caracterizate de ample proteste de strada, sunt rezultatul unei batalii politice care, din pacate, nu s-a incheiat dupa alegeri".

"Lumea in care traim e una complexa, cu dezbateri si dileme, si ar trebui sa fie asa si pe mai departe, multumita dialogului. O gandire standardizata creaza conditii pentru o societate "simplificata", in care ne conformam ultimelor indicatii de pe Facebook ori Tweeter, fara a mai gandi cu mintea noastra. De aici si pina la radicalizarea care apare ulterior e doar un pas mic, pe care sper ca o Romanie europeana nu il va face. Nu dupa 10 ani de imbratisare a valorilor si principiilor europene" arata Norica Nicolai.