moneda

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

introdusa intr-un locas aflat in manerul usii devine cel mai mare aliat al hotilor de masini, care-si pot face treaba linistiti.Metoda a aparut si face ravagii deja in tarile occidentale. Hotii au pus moneda atent in maner si au asteptat ca proprietarii sa activeze sistemul centralizat de inchidere al autoturismului. Culmea este ca usa unde se afla moneda nu se mai inchide, iar rau-facatorii pot intra in masina nestingheriti si fara sa forteze ceva.O clipa de neatentie te poate costa masina: daca moneda iti blocheaza manerul si nu o vezi, inchiderea centralizata nu va mai incuia usa, stricandu-se pentru o perioada buna. Astfel portiera ta ramane deschisa in permanenta pana cand o repari, fiind mai usor pentru hoti sa te fure.Ce e de facut? Simplu. Inainte de a pleca la drum cu masina fa o scurta verificare a usilor masinii. Daca gasesti o astfel de moneda sigur hotul ar putea fi prin apropiere si poate chiar te urmareste pe unde pleci cu masina in speranta ca ar putea gasi momentul pricep oentru -si pune planul in aplicare. Asa ca fii cu ochii in patru si supravegheaza-ti masina o perioada.Pentru ca aceasta metoda sa nu faca ravagii printre soferii de la noi din tara te rugam sa dai mai departe aceste informatii pentru a fi cunoscute de cat mai multi conducatori auto.