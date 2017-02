Nu mai arunca la gunoi cojile de la cartofi! Uite ce poti sa faci cu ele!

cartofi

Umilula ajuns pe locul 4 in lista alimentelor care se consuma peste tot in lume. Nu este familie sa nu manance cateva zeci de kilograme de cartofi pe an, iar cojile de la cartofi se aduna la gunoi in fiecare saptamana. Datorita consumului ridicat, ar putea deveni un combustibil bio cu potential urias. Dar, pana la utilizarile lor industriale, afla cum sa le folosesti in gospodarie.Cartofii contin minerale precum fier, zinc, magneziu si calciu, folositoare pentru gradina ta cu legume sau pentru florile din ghivece. Peste iarna, aduna toate cojile de cartofi si pune-le in compost, pentru a imbogati substratul din solar sau din gradina.Pentru plantele din ghivece, este foarte hranitoare apa in care au stat cojile. Nu le arunca la gunoi. Pune-le intr-un litru de apa rece si lasa-le 2 zile la macerat, apoi strecoara apa si uda cu ea florile din casa.Spala cartofii cu un burete fin, apoi curata-i de coaja. Foloseste cojile curate sa lustruiesti vesela si tacamurile din inox. Acidul din cartof indeparteaza petele de apa de pe tacamuri si le reda stralucirea de la inceput.La final, sterge tacamurile sau oalele cu un servet curat de bumbac si vor fi ca noi. Este un truc foarte ieftin care te va ajuta mai ales cand ai musafiri la masa.Spala bine cartofii de fiecare data cand ii cureti si pastreaza cojile intr-o punga de hartie la frigider. Cand vei face supa, adauga-le in oala impreuna cu bucatile de carne sau cu ceapa intreaga.Dupa ce s–au fiert, scoate cojile si arunca-le si adauga in supa celelalte legume. Amidonul si celelalte elemente nutritive din cojile de la cartofi vor face supa mai consistenta si mai hranitoare.O supa cu adevarat delicioasa, la care poti fierbe si cojile de la cartofi este supa de pui cu galuste!Numeroase fructe si legume pot fi folosite pentru frumusetea tenului, dar si cojile de cartofi au un rol in aceasta privinta. Foloseste cojile curate si inmuiate in apa calda sa masezi usor obrajii, fruntea si pielea de pe gat. Mineralele si amidonul din coji ajuta la curatarea petelor si pastreaza pielea mai fina.