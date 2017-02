Nu vei mai folosi betisoarele de urechi dupa ce vei citi ASTA

s604x0 bietisoare

Medicii spun ca obiceiul tau de-o viata, acela de a te curata incude urechi, poate duce, culmea, lai si alte probleme deCeara din urechi nu trebuie vazuta ca pe un dusman in primul rand. „Scopul ei este sa mentina canalul urechii curat", spune Douglas Backous M.D. Aceasta are proprietatisi functioneaza si ca. Odata ce aceasta se usuca, fiecare miscare a capului duce la impingerea ei in exterior, pentru ca tu sa scapi de ea. Atunci cand vrei sa o indepartezi intentionat, betisorul duce doar la impingerea ei in interior, unde ramane blocata in locuri care nu se curata singure. Acolo, pot acumula bacterii,siIn plus, acest obicei poate bloca canalul, ducand la pierderea auzului sau ruperea timpanului. Asadar, daca simti ca ai urechea plina sau crezi ca ceara te face sa auzi mai slab, mergi la medic - acestia stiu cum sa o indeparteze eficient. Acasa, poti apela la o spalare a urechii cu un amestec dintr-o parte otet, una spirt si una apa la temperatura camerei.