Nume-surpriza pe lista de posibili ministri PSD-ALDE

Daca presedintele Klaus Iohannis o va desemna pe Sevil Shhaideh pentru functia de prim-ministru, atunci aceasta va avea 10 zile la dispozitie sa puna la punct echipa de ministri si programul de guvernare.Sevil Shhaideh va primi si un birou in Palatul Victoria pana la votul din Parlament.CUM AR ARATA GUVERNUL PSDPSDMinisterul Dezvoltarii - Vasile DincuMinisterul Sanatatii - Florian PopaMinisterul Agriculturii - Simon GheorgheMinisterul Justitiei - Florin IordacheMinisterul de Finante - Marius NicaMinisterul Economiei - Mihai TudoseMinisterul Fondurilor Europene - Ana BirchallMinisterul Afacerilor Externe - Catalin IvanMinisterul Apararii - Georgian PopMinisterul de Interne - Gabriel VlaseALDEMinisterul Culturii - Daniel BarbuMinisterul Mediului - Gratiela GavrilescuMinisterul IMM-urilor - Florin JianuMinisterul Educatiei - Sorin CampeanuDaca va fi desemnata de presedintele Iohhanis, Romania va avea pentru prima data, la carma Guvernului, un prim-ministru femeie care apartine unei minoritati.Presedintele va trebui sa ia o decizie in privinta lui Sevil Shhaideh, dupa ce va termina runda de consultari de joi cu PMP si minoritatile nationale.Anuntul a luat prin susprindere pe toata lumea. Mai mult, Liviu Dragnea l-a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis cu o eventuala suspendare in cazul in care nu va accepta propunerea sa.Dragnea are insa o nemultumire. Daca nu ar fi fost condamnat in dosarul Referendumului s-ar fi autopropus pentru postul de premier.La scurt timp dupa anuntarea numelui viitorului premier propus de PSD, in presa a aparut informatia ca fostul secretar de stat Sevil Shhaideh ar fi fina liderului PSD, lucru infirmat vehemet de Liviu Dragnea.