O alta demisie din PSD. Primarul municipiului Sighisoara a demisionat din functie

Ovidiu Malancravean

municipiuluiales din partea Partidului Social Democrat (), si-a depusvineri, invocand motive personale in documentul inaintat Institutiei Prefectului - Judetul Mures., a declarat, pentru AGERPRES, ca a primit demisia scrisa a primarului din Sighisoara si ca exista o procedura de urmat pana cand se va emite ordinul de incetare a mandatului inainte de termen."Am primit in aceasta zi (vineri — n.r.) demisia scrisa a domnului primar Ovidiu Malancravean, o am pe birou, cum ca incepand cu data de 3 februarie 2017 isi da demisia din motive personale. Urmeaza sa se convoace Consiliul Local Sighisoara sa ia act de decizie, apoi secretarul sa intocmeasca un referat in care se precizeaza motivul legal de incetare a mandatului, dupa care se va emite ordinul de prefect", a aratat Lucian Goga, potrivit Agerpres.Ovidiu Malancravean nu a putut fi contactat pentru a-si preciza punctul de vedere, mai ales ca anumite surse invoca faptul ca gestul sau ar fi avut ca fundal o stare de nemultumire legata de scandalul legat de adoptarea OUG de modificare a Codurilor penale.Joi seara, in fata Primariei Sighisoara peste 500 de persoane au protestat fata de modul de adoptare a OUG de modificare a Codurilor penale si a proiectului de lege pentru gratierea unor pedepse.Surse din PSD Mures sustin ca, deocamdata, nu cunosc motivul pentru care primarul din Sighisoara si-a inaintat demisia.De asemenea, Daniel Sandru, secretarul de stat, seful Departamentului Centenar, cel insarcinat cu ceremoniile care vor fi organizate cu ocazia centenarului Marii Unirii, a demisionat, alaturi de intreaga sa echipa.Daniel Sandru a facut anuntul pe pagina de Faceobok, atasand o fotografie cu demisia inaintata premierului Sorin Grindeanu."Mentionez faptul ca recurg la acest gest de onoare intrucat, din pozitia pe care o detineti, ati transformat serviciul public intr-un serviciu dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natura penala, prin adoptarea de catre Guvernul Romaniei a OUG privind modificarea Codurilor penale, ceea ce contravine flagrant principiilor in care cred, fidele democratiei si statului de drept", spune Sandru in documentul citat, pe care l-a publicat pe contul sau de Facebook.Sandru a anuntat "in seara aceasta voi fi in strada".Daniel Sandru este profesor de stiinte politice si fost rector al Universitatii Petre Andrei, din Iasi, institutie unde este, din septembrie 2015, prorector. A fost director editorial al editurii Adenium, din Iasi, si director al revistei "Timpul". A fost numit secretar de stat in august 2016, de premierul Dacian Ciolos.