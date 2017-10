O femeie abuzata a publicat mesajele primite de la sotul violent

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Iata povestea femeii, asa cum ea insasi a relatat-o, dupa o lunga perioada de abuzuri fizice, psihice si sexuale:“Fostul meu sot era un barbat bun si iubitor. A fost asa pana in momentul in care eu am slabit 35 de kilograme si m-am angajat. Din acel moment a inceput sa spuna ca il insel, ca am slabit pentru a putea sa-mi gasesc alti barbati, ca imi cumpar haine noi doar ca sa ma laud ca am slabit si pentru ca barbatii sa se uite mai mult la mine.A inceput sa ma controleze apoi. Cand mergeam la mama, si ramaneam peste noapte, ma punea sa-l sun apoi – de pe telefonul fix – sau sa ii trimit poze din casa, in diferite ipostaze, sa vada ca sunt acolo si ca nu am iesit in oras.Apoi a inceput sa ma loveasca si sa ma abuzeze sexual. Astepta sa ies de la munca si pur si simplu cand ajungeam acasa ma abuza. Odata i-am spus ca voi iesi in oras cu colegele de serviciu, de ziua mea, dar pentru ca nu a fost de acord, m-a lovit peste fata si m-a dat cu capul de podea. M-am dus imediat la politie, dar m-a urmarit cu masina tot drumul pana acolo. Oricum n-am rezolvat nimic. Am incercat toate variantele posibile – am vorbit cu parintii lui (tatal lui e preot), dar nimic n-a mers. Toata lumea spunea sa fiu mai draguta cu el. De parca era vina mea…Intr-un final am avut curajul sa-l parasesc, dupa ce mi-a lovit animalele, un caine si o pisica. Mi-am facut bagajele cat era la munca, mi-am luat animalele si m-am ascuns la o colega de serviciu. Am sunat la politie si la o asociatie pentru protectia femeilor abuzate. Am stat ore intregi la medic sa mi se fotografieze urmele batailor, am dat declaratii si i-au pus ordin de restrictie. Nu l-am mai vazut decat la tribunal apoi.A fost acuzat pentru toate faptele lui oribile, dar nu a primit decat cateva luni de inchisoare. De atunci au trecut 3 ani si abia acum pot sa vorbesc despre asta si simt ca ma pot considera o femeie libera. Chiar daca am multe datorii, n-am avut unde sa stau o perioada, chiar daca a trebuit sa-mi gasesc alt loc de munca… credeti-ma, toate au meritat! Am scapat de chinuri!Am pastrat aceste mesaje ca sa nu uit niciodata de unde am plecat si ca sa ma bucur mereu de drumul lung pe care l-am parcurs pana acum”.