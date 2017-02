O intalnesti la tot pasul, dar habar nu ai cate minuni depoziteaza in ea si de cate vindecari este in stare

papadie

O intalnim la tot pasul, dar nici nu ne imaginam ceare.este una dintrecel mai des intalnite si folosite in. In cele ce urmeaza, va vom prezenta cele mai importante afectiuni care pot fi tratate cu ajutorul papadiei.Papadia poate fi administrata sub forma desausi este recomandata in caz de gastrita, afectiuni biliare,, guta,, insuficienta renala, anemie, varice si chiar hemoroizi. Tocmai de aceea poate fi considerata o adevarata planta minune.Avand in vedere ca este o importanta sursa de, papadia poate ajuta la mentinerea densitatii osoase si la o buna crestere a oaselor, daca este administrata sub forma de ceai, mai ales la copii.Un alt beneficiu adus de papadie, sub forma de infuzie, poate ajuta cat se poate de mult la scaderea presiunii arteriale, fiind un diuretic natural. Astfel scade considerabil riscul de boli de inima, avand in vedere ca aceasta planta este bogata in potasiu si fibre.Totodata, papadia poate fi folosita si pentru. Ea are un efect benefic pentru ficat si creste productia de bila, stimuland digestia.