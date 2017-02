O mai tii minte pe Winnie Harlow, fotomodelul cu pielea in doua culori? Boala i s-a extins. Asa arata acum

Chantelle Brown Young

Este celebra prin faptul ca a reusit sa depaseasca problema de sanatate, tanara este bolnava de vitiligo si se pare ca aceasta a avansat.Winnie Harlow nu reuseste sa scape de boala de care sufera, de vitiligo, boala care se pare ca a avansat in ultimul timp. Din imaginile pe care le posteaza pe retelele de socializare, boala modelului a trecut a o alta etapa, petele cu coloare alba i-au acoperit si mai mult corpul.Fotomodelul are pielea in doua culori, aceasta este mulatra, dar boala de are sufera a facut-o sa aiba pielea in doua culori. Aceasta, chiar si cu aceasta problema de sanatate, a reusit sa faca fata, este un cunoscut icon in lumea modei. Datorita felului in care arata, Winnie Harlow este foarte cautata.Winnie Harlow participa foarte des la diferite prezentari de moda pentru renumiti designeri. Poarta tinute foarte scumpe si participa la evenimente exclusiviste.Winnie Harlow este fotomodel si are 22 de ani