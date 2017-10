O mare actrita iubita de romani s-a stins din viata

Rosemary Leach

"Cu mare tristete informam cas-a stins din viata la spitalul, la 21 de octubre, dupa o scurta", a subliniat intr-un comunicat reprezentantul actritei.De-a lungul carierei sale, Rosemary Leach a primit prestigiosul premiu de' pentru interpretarea sa in piesa '84 Charing Cross Road'.Ea a fost nominalizata de doua ori la premiul pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar la premiile cinematografiei britanice BAFTA pentru rolurile sale memorabile in filmele 'A Room With A View' si 'That'll Be The Day'.Rosemary Leach este cunoscuta si pentru rolurile sale in televiziune unde a jucat in miniseriale ca Germinal (1970), The Jewel in the Crown (1984), The Charmer (1987), The Buccaneers (1995) si Berkeley Square (1998) precum si in sitcomul My Family (2003-07).In 2001, ea a jucat rolul principal in "Destroying Angel", un episod al serialului Midsomer Murders.Ea a interpretat-o pe regina Elisabeta a II-a in trei ocazii: in 2002, in filmul de televiziune "Prince William"; in 2006 in seria "The Afternoon Play", in capitolul intitulat Tea with Betty; si in 2009, in episodul "Strangers meet on a train" al serialului Heartbeat.