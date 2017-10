alina papuc3

Desi a castigat in fata Florentinei, care a fost eliminata de Bogdan, acum blondina are din nou o concurenta redutabila in persoana Mariei. Desi aceasta a fost la randul ei eliminata de gospodarul care incearca sa isi gaseasca iubita ideala, roscata i-a scris Anamariei Prodan, iar aceasta a decis sa ii mai acorde o sansa.Aparitia Mariei a socat-o pe Alina Papuc, cea care o vede ca pe o adevarata amenintare: "Mi-a picat fata, iti dai seama! Cand am vazut-o cum vine asa si direct spre Bogdan...", a declarat blondina. Bogdan insa a fost extrem de fericit sa o revada: "Mi-a parut foarte rau ca am eliminat-o, cand am vazut-o acum ca vine spre mine m-am gandit ca ma iubeste Dumnezeu daca s-a intors la mine". Decizia nu a fost deloc una usoara pentru concurenta care a renuntat la tot pentru a se intoarce in Gospodar fara pereche: "Mi-a parut foarte rau ca am plecat, am mers acasa cu bagajele, apoi le-am facut din nou si sunt decisa sa te cuceresc! Din cauza ta m-am certat cu parintii, m-am certat cu toti, te-am ales pe tine!", i-a marturisit Maria lui Bogdan.