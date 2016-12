Celebra actrita de la, mama celebrei, care a interpretat rolulin "", a murit marti, la doar o zi de lafiicei sale.Debbie, in varsta de 84 de ani, era cunoscuta mai ales pentru rolul sau in comedia muzicala ‘Singin’ in the Rain’ (n.r.-Cantand in ploaie) din 1925. Aceasta a murit miercuri la Los Angeles, in timp ce pregatea inmormantarea fiicei sale, Carrie Fisher, celebra printesa Leia din seria „”.Aceasta ar fi fost spitalizata de urgenta dupa ce ar fi suferit un atac cerebral si, in ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta s-a stins din viata. Anuntul a fost facut de Todd Fisher, fiul sau si fratele lui Carrie, pentru revista Variety.Mai mult de atat, acesta a facut publice si ultimele cuvinte ale mamei sale care era devastata de moartea lui Carrie si voia sa fie alaturi de ea. „Mi-e dor de ea. Vreau sa fiu cu Carrie”, a spus Debbie in ultimele clipe de viata.