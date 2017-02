Muzeul Etnografic al Transilvaniei 1

Consiliul Judetean Cluj anunta faptul ca a transmis in vederea validarii si publicarii in SEAP documentatia referitoare la organizarea concursului international de solutii cu tema de proiectare: „Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia - padurea Hoia, Cluj-Napoca", scopul acestui demers reprezentandu-l dorinta unei si mai bune valorificari a patrimoniului cultural al acestui obiectiv administrat prin intermediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Ideea implementarii acestei solutii a aparut in contextul in care, in prezent, Parcul Etnografic „Romulus Vuia" este un muzeu in aer liber ce ofera pentru vizitare numeroase obiective de patrimoniu de mare valoare, insa, din cauza normelor specifice aferente acestui tip de muzeu, contine relativ putine facilitati pentru vizitatori, fapt care-l face mai putin interactiv si prezent in viata publica.

Pentru acest motiv, din dorinta unei acoperiri cat mai aprofundate a cerintelor culturale si educationale ale vizitatorilor, dar si pentru satisfacerea nevoilor de relaxare si miscare in aer liber, Consiliul Judetean Cluj a initiat un concurs de solutii pentru amenajarea si extinderea Parcului atat in plan fizic, cat si functional, competitia fiind menita sa incurajeze creativitatea, sa promoveze idei noi in urbanism, personalizate, compatibile cu spiritul cultural si cu spiritualitatea locului. Astfel, in noul parc, care la acest moment detine functiuni specifice unui muzeu, respectiv obiecte de patrimoniu, program de vizitare strict, vizite cu ghidaj, restrictionarea accesului in incinte protejate, etc., urmeaza a fi amenajate noi zone destinate unor functiuni conexe, inedite si moderne. Pentru implementarea acestui proiect care va realiza o mai buna conexiune la viata orasului, o parte insemnata a Padurii Hoia, aflata in proprietatea Consiliului Judetean Cluj, va trece in administrarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, astfel incat perimetrul actual al parcului, de 15 hectare, aproape se va tripla, ajungand la o suprafata totala de 42 de hectare.

„Ceea ce ne propunem prin derularea acestui concurs international de solutii este sa reusim cresterea gradului de atractivitate a Parcului Etnografic prin transformarea acestui important obiectiv cultural intr-un complex functional, in care valentele culturale sa fie armonios completate de cele educative si de relaxare. Acest fapt va determina, cu certitudine, cresterea numarului de vizitatori si transformarea acestui muzeu al satului intr-un obiectiv atractiv pentru desfasurarea de diverse alte activitati culturale, evenimente, expozitii, activitati cu publicul, conferinte si workshop-uri, targuri si festivalului, dar si pentru vizite in familie", a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise.

Concursul de solutii, ale carui premii totale sunt in cuantum de 72.000 de lei, urmareste identificarea celor mai bune idei pentru amenajarea si extinderea Parcului Etnografic „Romulus Vuia". Concret, acesta va propune mai multe functiuni care vor fi integrate intr-un intreg unitar si coerent, respectiv un centru administrativ, un centru pentru promovarea mostenirii satului romanesc, un sat de vacanta, un parc de biciclete, o statie de autobuz, o pasarela si o scena in aer liber unde se vor desfasura evenimente culturale care vor avea menirea de a pune in valoare obiectivele de patrimoniu de mare valoare, in special bisericile de lemn Petrindu si Cizer, recent restaurate printr-un grant norvegian. Astfel, in urma deciziei juriului format din specialisti nationali si internationali recunoscuti, castigatorului concursului ii va fi atribuit contractul de servicii de proiectare a lucrarilor de amenajare si extindere a parcului in aer liber, valoarea totala a lucrarilor fiind de 607.076 lei fara TVA. Fondurile nerambursabile vor fi asigurate in cadrul Programului "Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural", prin Mecanismul Financiar SEE.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia" din Cluj-Napoca a fost infiintat in anul 1929, devenind astfel primul muzeu in aer liber din Romania. Obiectivul a fost amenajat pe doua componente: sectorul instalatiilor tehnice traditionale de prelucrare a lemnului, fierului, aurului, tesaturilor de lana, a lutului, pietrei, etc., respectiv, sectorul gospodariilor taranesti traditionale reprezentative zonelor etnografice din Transilvania, la care se adauga bisericile de lemn.