Se cauta avocati pentru un litigiu de peste 2 milioane de euro

Primaria Campia Turzii cauta o societate de avocatura care s-o reprezinte intr-un proces a carui miza se ridica la peste 2 milioane de euro. La ultima sedinta de Consiliu local din Campia Turzii consilierii au cazut de acord cu privire la achizitionarea de servicii de consultanta juridica si reprezentare in cadrul litigiului pe care municipalitatea il are cu firma Reif Construct, reprezetand cota parte de 70% din vanzarea terenurilor aflate in perimetrul UAT Campia Turzii, vandute de parata in perioada 16.08.2007 - 20.06.2011.

Potrivit publicatiei locale Ziarul 21, in 2014, pe 10 martie, municipiul Campia Turzii si Consiliul local al municipiului, au inaintat la Tribunalul Cluj, sectia Civila, o cerere de chemare in judecata a societatii Reif Construct SRL, solicitand constatarea de catre instanta a neindeplinirii de catre parata in integralitate a obligatiilor contractuale, obligarea acesteia la plata sumei de 2.259.160,40 euro, reprezetand cota parte de 70% din vanzarea terenurilor aflate in perimetrul UAT Campia Turzii, vandute de parata in perioada 16.08.2007 - 20.06.2011, precum si a dobanzilor legale pentru aceasta suma, de la data introducerii actiunii si pana la data platii integrale, precum si a cheltuielilor de judecata ce se vor ivi in solutionarea cauzei.

Dorin Lojigan, primarul Campiei Turzii, avocat si el de profesie, s-a aratat ultumit de activitatea pana in acest moment a juristilor din cadrul primariei pe care o conduce, insa a evindetiat faptul ca valoarea litigiului impune o aparare si o reprezentare corespunzatoare pe viitor. "Este un proces extrem de important, o responsabilitate foarte mare, vorbim de peste 2 milioane de euro, pana acum juristii primariei au castigat in prima instanta, apoi s-a admis recursul partii adverse, pe incompetenta materiala a instantei, ne judecam cu una dintre cele mai mari firme de avocatura din tara, Sova si Asociatii, nu stiu daca colegii de la juridic au curajul sa-si asume pierderea unui astfel de process, oricum eu felicit colegii de la juridic pentru modul ireprosabil cum au condus pana acum procesul", a decarat acesta, pentru sursa citata.