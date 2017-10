O tanara de 19 ani a murit de cancer, dupa ce a ignorat aceste simptome! Cand a mers la medic era prea tarziu

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

era din Anglia si avea doar 19 ani cand a fost diagnosticata cu o forma delacare era mult prea agresiva si care nu mai putea fi tratata. Cu cateva luni inainte de a primi vestea cutremuratoare, medicul a analizat simptomele tinerei si i-a spus ca este constipata, prescriindu-i un tratament cu laxative.Megan a mers la doctor a fost cauzata de constipatia puternica si durerile severe de stomac. Cu toate acestea, medicul a hotarat ca nu este ceva grav si i-a prescris cateva laxative ca tratament. Durerile la stomac se intensificau din ce in ce mai tare, astfel ca parintii incepeau sa se ingrijoreze. Au mers din nou la spital, unde doctorii au presupus ca sufera de apendicita dar, la o analiza amanuntita, i-au gasit un chist pe ovar, scrie mirror.co.uk.Dupa cinci zile in care a fost supusa diferitelor investigatii si i s-a comunicat ca are o tumoare. A fost un adevarat soc pentru ea si pentru familia ei. Din pacate, tanara a incetat din viata, boala fiind mult prea avansata pentru ca tratamentul sa mai functioneze.