Oana Zavoranu s-a cununat religios cu Alex Ashraf. Nasi au fost Silviu Prigoana si sotia sa

, care a dezvaluit recent cu cati bani a ramas dupa moartea mamei sale, Marioara Zavoranu, a fost maritata cu cantaretul Pepe, de care a divortat cu mare scandal.Anul trecut, vedeta s-a cununat civil cu Alex Ashraf, cel care ii era partener de viata de mai multa vreme.Acum, Oana Zavoranu s-a cununat religios. A ajuns in fata altarului in mare secret. ceremonia a avut loc in urma cu peste o luna.Nasii de cununie ai Oanei Zavoranu si ai sotului ei au fost omul de afaceri Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela.„Cununia civila a avut loc la Biserica Sfintii Apostoli din Capitala, de langa Mitropolie. S-a intamplat pe 9 septembrie. Nasi au fost Silviu Prigoana si Mihaela. Silviu Prigoana astepta de 12 ani sa o cunune pe Oana, care ii spune „nasule” de foarte multa vreme. Oana a avut o rochie aparte, colorata, la cununia religioasa. petrecerea de nunta nu se stie cand o sa aiba loc deocamdata . Cu Oana Zavoranu si Alex, Silviu Prigoana aproape ca a ajuns la un numar de fini de 60″, a declarat un apropiat al familiei Prigoana.