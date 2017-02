Ordonanta Iordache a fost transformata in proiect de lege: Copy-paste aproape in totalitate

Florin Iordache

Astfel, a fost eliminat pragul de 200.000 de lei de la care abuzul in serviciu devine infractiune. In schimb, pedeapsa prevazuta in OUG 13, de maximum 3 ani, ramane si in lege, ea fiind mai mica decat in actualul Cod Penal, relateaza surse citate de televiziunile de stiri.Procurorul general al Romaniei atragea atentia asupra acestui aspect, precizand ca automat vor scadea termenele de prescriere si vor exista probleme in obtinerea mandatelor de interceptare pentru abuzul in serviciu si nici nu se va mai putea recurge la arestarea preventiva in asemenea cazuri.Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca ordonanta transformata in proiect de lege la presiunea strazii va fi publicata luni pe site-ul ministerului, dar la ora transmiterii acestei stiri site-ul nu poate fi accesat.Proiectul a fost insusit de Ministerul Justitiei si trimis la CSM pentru avizare. La randul sau, Consiliul a trimis actul normativ catre Ministerul Public, DNA, DIICOT si Parchete, care isi vor putea spune punctele de vedere, informeaza Digi24.Ulterior, proiectul de lege va ramane in dezbatere publica timp de 30 de zile si apoi va fi inregistrat la Parlament. Comisia Juridica va stabili, in urma unor discutii, forma finala, cu sau fara amendamente, dupa care proiectul de lege va intra, rand pe rand, la vot in ambele camere parlamentare.