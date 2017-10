Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Ciro Andretta, un batran care locuieste in apropierea locului unde s-au petrecut oribilele fapte, a povestit pentru La Stampa ceea ce a auzit in noaptea de luni spre marti, dupa miezul noptii.„Nu le-am vazut, dar cred ca au fost doua sau trei (masini – n.r.). Am crezut ca sunt cuplurile care se retrag in zona pentru a avea intimitate. Dar doua sau trei care pornesc in graba cu scartait de cauciucuri e imposibil”, spune batranul italian, potrivit rotalianul.com.Daca s-a intamplat asa, aceia erau asasinii conationalilor nostri.Mai intai, criminalii au dat foc rulotei si l-au omorat cu bestialitate pe Doru Constantin Olaru in mijlocul turmei de oi.Apoi l-au vanat pe Costel Calinciuc pe camp pe care l-au omorat la circa 500 de metri distanta de Doru Olaru. Amandoi ucisi cu lovituri violente aplicate cu un baston sau un obiect asemanator la nivelul capului, lovituri care au provocat spargerea craniilor practic.Carabinierii sunt convinsi ca este vorba de o razbunare, scrie sursa citata. Atat de convinsi incat au inceput sa-i interogheze pe toti cunoscutii celor doi romani ucisi, incepand de la proprietarul turmei de oi si apoi continuand cu alti pastori din zona dar si localnici.„Nu aveau dusmani, erau baieti foarte buni”, a declarat proprietarul turmei de oi, Franco Pognant. El a fost cel care a anuntat disparitia pastorilor romani, fiindca nu mai reusea sa-i contacteze la telefon.Ultimele postari publicate de cei doi tineri romani pe Facebook au fost in seara de luni. Apoi, nimic ... A doua zi a aparut un mesaj de condoleante intr-un comentariu la o postare publicata de Costel Calinciuc.