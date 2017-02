Liviu Dragnea

Sedinta grupurilor reunite alea inceput luni dimineata, social-democratii urmand sa stabileasca programul pentru aceasta saptamana in care se va vota in plenul reunit al Parlamentului atat bugetul de stat pe 2017, cat si motiunea de cenzura impotriva, scrie News.ro.La sedinta participa si liderul, care este si, si premierul Sorin Grindeanu.La reuniune este prezent si ministrul Justitiei, Florin Iordache. Acestia nu au facut declaratii la sosire, fiind asteptate declaratii de presa la finalul sedintei.Intrebat de jurnalisti daca exista diferente de opinie intre el si Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu a raspuns negativ in timp ce intra in sala grupului PSD.