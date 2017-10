bar

Era un tip la unsi bea o. Deodata venise un alt barbat il loveste odata si-i bea berea. tipul incepu sa planga . Barbatul il intreba:-Ce e ba,plangi pentru o bere,asa barbat esti tu?-Nu ma,sunt suparat,vezi tu,de dimineata m-a parasit nevasta am incercat sa ma spanzur dar s-a rupt funia, am incercat,m-am pus in fata trenului dar a luat-o pa alta sina ,acuma mi-am pus si eu otrava in bere si o bei tu.