Patru cursanti EMBA University of Hull vor primi, la Cluj, burse in valoare de 15.000 de euro

UBB Cluj

Patru dintre viitorii cursanti ai programului EMBA University of Hull vor primi burse in valoare individuala de 15.000 de euro, care acopera integral cei doi ani de studiu la scoala de business 100% britanica din Cluj-Napoca.

Bursele acordate de Banca Transilvania, Electrogrup si SIF Moldova, in parteneriat cu Ziarul Financiar, Biziday.ro si Republica.ro se adreseaza persoanelor cu minim 3 ani de experienta in management, dupa terminarea studiilor sau cu peste 8 ani experienta profesionala, care doresc un pas nou in cariera si cunosc limba engleza la nivel avansat.

Pentru inscrierea in vederea obtinerii unei burse, cursantii trebuie sa trimita, pana in data de 3 noiembrie 2017, la adresa de mail office•ubbee.ro, un CV in limba engleza, care sa cuprinda si aceste informatii: realizari obtinute in business si in afara acestuia; realizari academice si contributia adusa comunitatii sau unor comunitati; un eseu de maximum 500 de cuvinte, tot in limba engleza, despre beneficiile studierii la un EMBA si despre cum vor fi folosite cele invatate in cadrul acestuia, pe plan profesional si personal; precum si doua scrisori de recomandare (redactate in limba engleza) din partea unor persoane cu care persoana care aplica pentru bursa lucreaza sau a lucrat. Recomandarile trebuie sa contina datele de contact ale persoanei care recomanda si antetul companiei/instutitiei reprezentate de persoana care face recomandarea. Alaturi de documentele mentionate, candidatii trebuie sa mentioneze cel putin un partener media al programului, prin intermediul caruie a urmarit campania de burse EMBA.

Dosarele vor putea fi trimise in perioada 16 octombrie - 3 noiembrie 2017, iar numele bursierilor vor fi anuntate in data de 10 noiembrie 2017.

Bursierii campaniei vor face parte din a patra generatie de cursanti EMBA si vor incepe cursurile in luna februarie 2018.

Școala de business britanica a fost lansata la Cluj-Napoca in anul 2015, iar partenerii proiectului sunt: Universitatea Babes-Bolyai, The University of Hull, Banca Transilvania si Electrogrup. Programul este acreditat international de The Association of MBAs si de The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Cursurile Școlii de Business din Cluj cuprind 12 module sustinute de profesori straini o data la 6 saptamani, iar diploma de absolvire acordata de University of Hull este recunoscuta international, cursantii alaturandu-se astfel unei comunitati globale de alumni cu peste 28.000 de membri din 150 de tari.

Prima generatie de cursanti EMBA din Cluj a absolvit in 2017 si a obtinut cele mai bune rezultate pe plan international dintre toti absolventii care au finalizat in acest an studiile EMBA University of Hull in Marea Britanie, Hong Kong, Singapore si Bahrain.

In prezent, la EMBA The University of Hull studiaza peste 50 de manageri si antreprenori romani si straini de top si middle management.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.