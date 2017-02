Pavel Stratan, in doliu! Fratele lui a murit la 51 de ani

Cleaopatra si Pavel Stratan

trece prin momente cumplite! Fratele artistului,, a incetat din viata la numai 51 de ani.Pavel Stratan a primit o lovitura cumplita din partea vietii! Fratele lui, Nelu, a incetat din viata la numai 51 de ani.Cantaretul moldovean de folk a fost gasit fara suflare in locuinta sa, in urma cu putin timp, potrivit publica.md.Nelu Stratan este unsi producatordesi rock, fratele mai mare al lui Pavel Stratan. A copilarit ascultand muzica unor cantareti precumsauPana sa isi inceapa cariera de solist, Nelu a lucrat intr-un studio unde se inregistrau casete, apoi se vindeau, iar mai tarziu la o firma care se ocupa cu imprimarea casetelor. A devenit cunoscut ca producator muzical in Republica Moldova, unde a lucrat cu multi artisti, inclusiv cu fratele sau, Pavel, care a lansat trei albume de studio.In 2003 a lansat piesa „Ultima noapte” de pe albumul cu acelasi nume, care a fost aleasa hitul anului in 2005. In Romania s-a lansat cu piesa „Zai, zai” inspirata dintr-un cantec al lui Joe Dassin. Aceasta a beneficiat si de un videoclip in regia lui Igor Cobalanski.