, mai nou, a devenit confidenta pe probleme amoroase ale prietenelor ei.Bianca Dragusanu, care este mama unei fetite pe nume Sofia Natalia, are o relatie cu, cel cu care este si colega la postul de televiziune Kanal D.In emisiunea pe care o modereaza, Bianca Dragusanu a marturisit ca a fost sunata de o prietena care se afla la Londra si care i-a cerut parerea intr-o chestiune de„Mie in fiecare zi mi se intampla ceva! Astazi... Acum cateva minute am inchis telefonul cu o prietena de-a mea de la Londra. E derutata! E singura de ceva vreme si se gandeste sa se bage intr-o relatie cu un tanar care o curteaza de ceva timp. Doar ca nu are niciun fel de atractie fata de el. Nu ii displace, dar nici nu ii place. Dar, pentru ca toate prietenele sunt in relatii, au copii, isi doreste si ea. Si m-a intrebat ce sa faca.I-am zis ca nu are sens sa faca acest compromis. Daca nu iti place tipul, nu te baga intr-o relatie. Eu cred ca ea are nevoie de afectiune. I-am zis sa mai astepte, ca sigur va aparea acel cineva care te va face sa simti. Mai bine ia-ti un caine. Sa te iubeasca el.Daca incepi ofara sa simti, doar pentru ca ti-e teama de singuratate, asta e o relatie toxica. Sunt toate sansele ca la prima ocazie sa sara in bratele cuiva care o face sa simta intr-adevar ceva", a explicat Bianca Dragusanu.Bianca Dragusanu are ceva palmares in relatiile cu barbatii. S-a facut cunoscuta dupa ce a aparut, cu foarte multi ani in urma, la emisiunea „Din dragoste", moderata de Mircea Radu, unde a venit sa isi rezolve situatia cu iubitul de la acea vreme.Ulterior, vedeta a avut o relatie cu mare tam-tam cu Coco Paunh, un barbat din Hunedoara. Catalin Botezatu a fost cel care a facut-o celebra, dupa ce a inceput o poveste de dragoste cu ea. mai apoi, Bianca Dragusanu s-a combinat cu Adrian Cristea, cel cu care a avut o escapada la paris pe vremea cand era maritata cu Victor Slav, de care a divortat si cu care acum formeaza din nou un cuplu.