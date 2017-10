Pensionar accidentat grav pe trecere, in zona Bulevardul Muncii

Accident grav pe Bulevardul Muncii

Un grav accident de circulatie avut loc in cursul zilei de luni, 23 octombrie, in jurul orei 18:50, pe Bulevardul Muncii, din municipiul Cluj-Napoca, soldat cu ranirea unei persoane.

Conform primelor informatii, un barbat, de 41 ani, din judetul Timis, in timp ce conducea o autospecializata pe Bulevardul Muncii, dinspre strada Oasului, a surprins si accidentat un barbat, de 82 ani, din Cluj-Napoca, care, in calitate de pieton, era angajat in traversarea strazii, in zona trecerii de pietoni marcata si semnalizata.

Accidentul s-a soldat cu ranirea grava a pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale.

Politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul rutier.

