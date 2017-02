Perchezitii de AMPLOARE in doua judete din tara, intr-un dosar de coruptie

perchezitii

"Ofiterii serviciilor judetene anticoruptie din Neamt si Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, ca urmare a desfasurarii unui complex de masuri procedural - operative, efectueaza (...) sase perchezitii domiciliare pe raza judetelor Neamt si Gorj, intr-o cauza penala ce vizeaza savarsirea unor infractiuni de coruptie si de fals in inscrisuri sub semnatura privata", se precizeaza intr-un comunicat al DGA transmis AGERPRES.Conform aceleiasi surse, la descinderi participa ofiteri de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, iar la documentarea cauzei au contribuit ofiteri ai Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.