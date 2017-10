Perchezitii la Floresti, intr-un amplu caz de inselaciune. Cum actiunau infractorii

Perchezitii Floresti

Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au efectuat perchezitii pentru documentarea si probarea intregii activitati infractionale a doi barbati, din comuna Aghiresu.

Au fost descoperite si ridicate zeci de bunuri, in privinta carora exista suspiciunea ca provin din activitati ilicite.

Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au continuat documentarea activitatii infractionale a doi barbati, din Aghiresu, cercetati pentru comiterea infractiunii de inselaciune.

La data de 11 octombrie a acestui an, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti reuseau identificarea a trei persoane banuite de comiterea infractiunii de inselaciune in forma continuata.

Conform probatoriului administrat, in perioada septembrie - octombrie a.c., doi barbati, de 25 si 34 de ani, din comuna Aghiresu, ar fi comis 8 acte materiale de inselaciune, fapte care s-ar fi produs intr-un magazin de pe raza comunei Floresti, fiind cauzat un prejudiciu de circa 19.000 de lei.

Din cercetari a reiesit ca, cei doi barbati ar fi schimbat etichetele care contineau codurile de bare de pe produse, reusind astfel sa cumpere bunuri cu sume mai mici decat cele reale.

Activitatea acestora ar fi fost sprijinita de o femeie, de 23 de ani, din Cluj-Napoca, care ar fi asigurat transportul celor doi si al produselor.

In vederea probarii activitatii infractionale, la data de 4 octombrie s-a organizat o actiune pentru prinderea in flagrant delict a unuia dintre cei banuiti. Astfel, barbatul in varsta de 34 de ani a fost depistat in timp ce incerca sa vanda o consola de jocuri video obtinuta in modul prezentat, in urma postarii unui anunt de vanzare pe un site de profil.

De asemenea, mai multe bunuri, precum trotinete electrice, routere wireless, expresoare de cafea, saltele, etc., care ar fi fost dobandite in mod ilicit, au fost oferite spre vanzare pe un site de profil.

La data de 9 octombrie, politistii au dispus retinerea femeii si a barbatului in varsta de 25 de ani, celalalt barbat implicat fiind arestat preventiv in alta cauza in aceasta perioada.

Politistii au reusit sa recupereze produse, in valoare de circa 15.000 de lei, provenite din comiterea infractiunii.

Astfel, la data de 17 octombrie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti, impreuna cu lucratori de la Serviciul Criminalistic, Serviciul de Actiuni Speciale si sprijinul de specialitate al Serviciului de Operatiuni Speciale Cluj, in baza mandatului de perchezitie emis de catre Judecatoria Cluj-Napoca, au efectuat trei perchezitii domiciliare, context in care au descoperit si ridicat zeci de bunuri, respectiv 2 masini de spalat, rotopercutoare, flexuri, truse de scule, ceasuri, saltele, articole de gradinarit, televizor, tigai, masina de tuns iarba, aspirator, etc. in valoare aproximativa de circa 50.000 de lei.

Politistii continua cercetarile pentru stabilirea intregii activitati infractionale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.