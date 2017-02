Performante de exceptie in ceea ce priveste activitatea Univers T din ultimii ani

Univers T

Conducerea Universt T S.A., societate comerciala al carei actionar unic este Consiliul Judetean Cluj, a inaintat forului administrativ judetean un raport privind activitatea derulata in ultimii patru ani.

Analiza acestui bilant releva o evolutie constant ascendenta a tuturor indicatorilor avuti in vedere in evaluarea activitatii desfasurate de catre complexul hotelier in perioada 2012-2016, atat in ceea ce priveste cifra de afaceri, cat si profitul brut, productivitatea muncii si veniturile realizate din activitatea hoteliera si de alimentatie publica. Totodata, cresteri semnificative au cunoscut si gradul de ocupare a spatiilor de cazare, capacitatea de reducere a cheltuielilor precum si rata profitului net obtinut in perioada de referinta.

Astfel, cifra de afaceri a inregistrat o crestere semnificativa pe parcursul celor patru ani, de nu mai putin de 59,5%, de la 4.713.843 de lei in anul 2012, la 7.520.043 de lei la finalul anului 2016. Totodata, aceasta evolutie pozitiva se regaseste atat in sporirea gradului de ocupare a spatiilor de cazare de care dispune unitatea hoteliera, cat si in cresterea veniturilor din prestarea de servicii hoteliere si alimentatie publica. Astfel, in anul 2016 hotelul a inregistrat un grad de ocupare de 74,16%, in crestere cu 38,8% comparativ cu anul 2012, cand se inregistra un grad de 53,43%. Trendul ascendent este valabil si in ceea ce priveste resursele financiare obtinute din activitatea hoteliera si de alimentatie publica, nivelul acestora cunoscand o crestere de 50% intre anii 2012 si 2016.

In ceea ce priveste profitul obtinut, acesta a crescut, la randul lui, an de an, atingand la finele anului 2016 o valoare de 2.005.034 de lei, in crestere cu 92,57% raportat la inceputul perioadei de analiza - anul 2012, fiind generat un profit net de 22,33 de bani pentru fiecare RON din vanzari. O alta performanta atinsa de catre societate a fost aceea de reducere a cheltuielilor la fiecare 1.000 de lei venit realizat, de la cca. 824.16 lei in 2012, la 780.9 lei in 2016, precum si cresterea productivitatii angajatilor cu un procent de peste 49%.

,,Evolutia activitatii Univers T, constant ascendenta si cifrele care reflecta acest lucru sunt dovada certa a faptului ca echipa manageriala a unitatii hoteliere a reusit sa se adapteze cerintelor complexe ale unei piete aflate intr-o continua evolutie, reusind sa ofere servicii de calitate la preturi decente. Aceste rezultate obtinute an de an, la fel ca si numeroasele premii pe care societatea le-a obtinut demonstreaza ca este vorba despre utilizarea unui mangement performant care s-a transformat intr-o reteta de succes" a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.

Reamintim in acest context faptul ca societatea hoteliera detinuta de Consiliul Judetean Cluj s-a facut remarcata printre numeroase alte companii de renume din domeniul turismului, obtinand in anii 2015 si 2016 premii importante precum locul I in Topul National al Firmelor, intocmit de Camera de Comert si Industie a Romaniei (CCIR) in cadrul sectiunii comert - turism, locul I in Topul National al Firmelor Private din Romania, intocmit de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), respectiv premiul I in Topul Firmelor Judetene, sectiunea Comert - Turism, intreprinderi mijlocii, top intocmit de Camera de Comert si Industrie Cluj.