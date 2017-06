Perlele de la Bac sunt nimic pe langa zicerile lui Petre Daea

Petre Daea



"Au stat in solarii cu foc, cu haine suplimentare peste ei, imbracandu-se suplimentar, imbracandu-se cu haine mai groase pe ei, cu mainile. Legumele nu se fac decat in genunchi"



"Pe agricultori ii trezeste munca si ii culca oboseala"



"Sunt un om mai mult in cizme decat in pantofi"



"Mi-ati brodat intrarea cu produse pe care le faceti aici"



"Sunt acasa si imi doresc sa dau raspunsurile acum sau mai tarziu"



"Nu dau respectul, il port"



"Eu nu sunt producator de vorbe, eu sunt producator de fapte"



"Intr-un nod ingust nu poate sa intre toata apa din Prut si atunci vor ramane doar situatiile neclare"





"Este jenant si revoltator sa iei un kilogram de carne de vaca cu 100 lei; poti sa cumperi o oaie sau o capra"



"Eu cand cad din pom intai, ma uit daca am coaste rupte, pe urma ma scutur si abia pe urma incep sa zbier, nu zbier inainte"



"Imi pare rau ca noaptea nu este zi, pentru ca as putea rezolva aproape tot in agricultura",





"Ciobanul e o farama de divinitate. Trebuie pastrat cu atata grija ca nici lacrima de roua sa nu-l atinga!"



"As vrea sa fiu asa cum sunt, dar nu pot in acest moment! Ca langa mine, acum, este un jurnalist eminent"



"Pe mine nu ma intereseaza cate picioare are porcul, nu ma intereseaza guitatul porcului. Pe mine ma intereseaza porcul la 110 kilograme, asa cum spune legea!"



"Sa preiei cu dibacie conexiunea factoriala, dar mai cu seama sa detasezi cu putere de perceptie directiile de actiune"



"Mie nu-mi suna mintea: 'ocupat'!"



"Daca vreti, va iau cu mine pe teren, sa vedeti ce lume desteapta e in Romania! Da' sa stiti ca nici io nu stiu unde ajung!"



In varsta de 67 de ani, Petre Daea are un doctorat in agronomie, obtinut in perioada 1982-1983 si a ocupat in lunga sa cariera politica si administrativa o gramada de functii.In ciuda declaratiilor nastrusnice care fac deliciul presei si a lipsei de rezultate in activitatea sa din ultimele luni, Petre Daea este unul dintre putinii ministri care au trecut cu bine de evaluarea facuta zilele acestea de conducerea PSD, sustin surse citate de agentiile de stiri." si "" au fost doar doua dintre faramele de intelepciune cu care i-a binecuvantat Petre Daea pe legumicultorii veniti sa il intampine la Botosani, inainte sa le dea sorturi marca PSD, relateaza Botoseneanul.ro."Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapuma cat ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plapumi in Romania pentru saracii astia", a facut socoteala Daea in februarie."Domnule prim ministru, pentru mine ziua este exacta, sarcina de asemenea. Sper ca in 31 martie sa avem numai situatii neclare", a mai declarat el in martie, la sedinta de guvern."O sa mergeti cu mine cand vreti ca sa va arat in intimitatea cunoasterii cum se poate determina o productie de grau vazand doar frunzele. Eu stiu unde se cauta spicul", s-a laudat ministrul in fata jurnalistilor, la finalul aceleiasi luni."Oaia e o statuie vie. Langa oaie gasesti o frunza, dar langa frunza nu gasesti o oaie", a filosofat Petre Daea in luna mai, fiind de acord ca oaia poate fi brandul de tara al Romaniei.a mai subliniat intr-un interviu acordat in urma cu o luna Agerpres.

sursa:ziare.com