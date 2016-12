Peste 10 tone de petarde, confiscate numai saptamana trecuta de catre politisti. Continua raziile si la Cluj

Razie la comerciantii de petarde

Politia Romana continua actiunea ,,Foc de Artificii", pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice.

Saptamana trecuta, politistii au constatat aproape 161 de infractiuni, au aplicat 29 de sanctiuni contraventionale, au confiscat 10.305 kg. de articole pirotehnice, in valoare de peste 230.000 de lei si au retras 5 autorizatii.



Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, actioneaza la nivel national, in perioada 15 noiembrie 2016 - 4 ianuarie 2017, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice.



Astfel, in perioada 16 - 22 decembrie a.c., politistii au efectuat 558 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective si au verificat activitatea a 206 persoane fizice si juridice autorizate sa deruleze operatiuni cu articole pirotehnice.



De asemenea, au constatat 161 de infractiuni si au depistat 143 de persoane fizice si juridice neautorizate, fata de 166 de persoane fiind efectuate cercetari in cauze penale.



Totodata, au fost confiscate 10.305 kg. de articole pirotehnice, in valoare de 231.623 de lei si au fost retrase 5 autorizatii, fiind aplicate 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 8.750 de lei.



O atentie deosebita a fost acordata detinerii si manuirii de articole pirotehnice de catre copii si tineri. Pentru prevenirea evenimentelor negative in care acestia ar putea fi implicati, politistii au desfasurat 431 de activitati de informare in scolile din tara.

Politia Romana reaminteste ca este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scena (T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si siguranta publica, securitate si pentru protectia mediului.



Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.