Peste 250 de straini din Maroc, Mexic si Paraguay, depistati lucrand la negru la o firma din Cluj

Straini depistati muncind la negru la Cluj

Politistii de imigrari din Cluj au depistat 253 de straini din Maroc, Mexic si Paraguay, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, in urma controlului efectuat la o societate comerciala. Pentru 150 de persoane din Maroc au fost emise decizii de returnare, fiind obligate sa paraseasca tara si, totodata, s-a dispus masura nepermiterii intrarii pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 6 luni.

Activitatea de prevenire si combatere a muncii nedeclarate a cetatenilor straini reprezinta o prioritate a Inspectoratului General pentru Imigrari, in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului, printr-un control permanent asupra respectarii legislatiei in domeniul migratiei.

Astfel, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Cluj, in cooperare cu inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj, au desfasurat o actiune pe raza de competenta pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legale atat de catre angajatori cat si de angajati.

In acest sens, s-a avut in vedere existenta avizelor de munca pentru fiecare cetatean strain angajat, modul in care firmele au incheiat contracte de munca cu aceste persoane si legalitatea sederii pe teritoriul tarii noastre a strainilor.

Politistii de imigrari au depistat 253 straini, barbati si femei, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale la o societate comerciala cu obiect de activitate fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule. Printre cetatenii straini se regasesc 150 din Maroc, 54 din Mexic si 49 din Paraguay.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca cetatenii marocani au intrat in Romania in baza unor vize de scurta sedere in scop de afaceri, iar cetatenii din Mexic si Paraguay in baza pasapoartelor detinute.

Intrucat, la momentul depistarii, cetatenii din Maroc nu respectau scopul pentru care au venit in Romania, acestora le-au fost revocate vizele de intrare pe teritoriul Romaniei, iar pe numele lor au fost emise decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul tarii in termen de 15 zile si, totodata, s-a luat masura nepermiterii intrarii pe teritoriul tarii noastre pentru o perioada de 6 luni de la data iesirii din tara, conform O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania cu completarile si modificarile ulterioare.

Activitatile in acest caz continua, urmand a fi dispuse masurile legale atat fata de reprezentantii societatii comerciale, cat si fata de ceilalti cetateni depistati.



