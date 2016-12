Material antiderapant

In cursul diminetii zilei de 27 decembrie 2016, la nivelul judetului Cluj nu se inregistreaza drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia desfasurandu-se normal, in conditii de iarna, arata reprezentantiui Consiliului Judetean Cluj intr-n comunicat de presa remis pe adresa redactiei.

In vederea asigurarii unor conditii normale de circulatie, in ultimele 24 ore s-a actionat pe un numar de 66 de sectoare de drumuri judetene, cu 46 de utilaje. In total, a fost imprastiata o cantitate de 802 de tone de material antiderapant, inclusiv sare.

Lucrarile de deszapezire sunt executate de SC Diferit SRL (pe Lotul 1 - zona Huedin-Gilau) si Asocierea Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA si Napoca Constructii SA (pentru Lotul 2 - zona Turda si Lotul 3 - zona Gherla-Dej).