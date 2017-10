peste

1.Majoritatea somnului din import de pe piata provine din Vietnam, tara care este recunoscuta pentru utilizarea antibioticelor in crescatorii. Se recomanda in schimb, pestele de productie interna sau crapul asiatic.2.Pentru ca a fost declarat pe cale de disparitie, codul de Atlantic a fost pus pe lista speciilor protejate de autoritati. Este recomandat, in schimb, codul de Pacific.3.Ca si codul, calcanul de Atlantic a fost trecut pe lista speciilor protejate, intrucat numarul lor a ajuns la mai putin de 1% din cantitatea sustenabila pentru pescuitul pe termen lung. Este recomandat in schimb halibutul, somnul sau tilapia.4.Iata un alt peste trecut pe lista celor protejati. Majoritatea somonilor de Atlantic au fost contaminati de pestii din crescatorii, ceea ce a contribuit la decimarea lor. Este recomandat in schimb somonul salbatic de Alaska.5.Rechinul se afla in varful lantului trofic, deci exista un pericol destul de mare ca pestele sa fie contaminat cu mercur. Mai mult decat atat, numarul rechinilor este in continua scadere, ceea ce pune in pericol ecosistemul . Sunt recomandati in schimb halibutul de Pacific si macroul de Atlantic.6.Studii efectuate recent releva faptul ca tonul de Atlantic este puternic contaminat cu mercur. In plus, este pe cale de disparitie, fiind trecut pe lista pestilor protejati. Puteti opta in schimb pentru ton din Canada, care inregistreaza un nivel mai scazut de mercur.