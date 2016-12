Petre Toba pleaca din MAI. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul

Petre Toba

a semnat, joi, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului general de politiecua dispus, in luna septembrie, inceperea urmaririi penale in cazul fostului ministru de Interne, Petre Toba, pentru comiterea infractiunii de favorizare a faptuitorului.Petre Toba este cercetat in acest dosar alaturi de alte 24 de persoane — sefi si angajati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne — Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI), suspecte pentru infractiuni de deturnare de fonduri, delapidare, abuz in serviciu, fals si uz de fals.De asemenea, Iohannis a semnat joi si decretul privind acordarea gradului de general de brigada — cu o stea, la trecerea in rezerva, colonelului Marius-Dumitru Craciun din Ministerul Apararii Nationale, la data 31 decembrie.Sursa: Agerpres