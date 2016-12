Planul lui Becali pentru Steaua, dat peste cap: In niciun caz nu poate prelua aceasta echipa!

voluntari

Finantatorul Stelei si-a luat insa toate masurile de precautie si vrea sa plece cu toti jucatorii la o alta echipa din Liga 1, cel mai probabil FC Voluntari, in cazul in care va pierde procesul cu Armata si va urma falimentul.Conducatorii gruparii ilfovene nu sunt insa asa de dispusi sa renunte la echipa lor in favoarea omului de afaceri."Gigi Becali este un membru al comunitatii noastre si suntem mandri de acest lucru. Dar asta nu inseamna ca domnia sa poate prelua aceasta echipa. In niciun caz! A, daca doreste sa inchirieze stadionul pentru jocuri, normal ca gasim o solutie, dar FC Voluntari e o echipa, iar formatia domnului Becali alta.Noi am facut acest club pentru comunitatea locala, am dezvoltat un centru de copii si juniori tot pentru a le crea locuitorilor de aici posibilitatea de a-si duce copiii la sport, iar aceste lucruri nu se vor schimba niciodata.Vrem ca an de an sa crestem din toate punctele de vedere, sa ne dezvoltam si sa facem o imagine frumoasa Voluntariului", a spus managerul general al echipei ilfovene, Dan Leasa, citat de Digi Sport.Procesul pe tema despagubirilor solicitate de Armata va incepe in ianuarie 2017, dupa cum. Armata a platit deja taxa de timbru de 100 de mii de euro, iar Becali spune ca pierderea procesului ar echivala cu falimentul.De altfel, omul de afaceri a pierdut toate procesele cu Armata de pana acum.