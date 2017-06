Victor Ponta

"Guvernul Grindeanu sa isi continue activitatea si sa nu ne facem de ras. Dupa ce anul trecut ne-am facut de ras - PSD vorbesc, eu nu, ca nu am votat - sustinand Guvernul Ciolos, acum nu vreau sa ne facem de ras ca ne dam jos Guvernul nostru PSD", a declarat Ponta.Intrebat daca, in opinia sa, exista motive pentru ca Guvernul sa plece, fostul premier a raspuns: "Nu. Niciunul. Motive personale, dar motivele personale in politica sunt foarte gresite cand le aplici"."Nu se impune o schimbare a Guvernului. Cum sa schimbi dupa sase luni un Guvern? Ce a facut domnul Grindeanu asa rau de trebuie sa-l schimbam, sa-l schimbam noi? Vad ca nu-l mai schimba strada, nu-l mai schimba Iohannis, il schimbam noi", a continuat Victor Ponta.In legatura cu faptul ca Guvernului i se reproseaza nerealizarea programului de guvernare, Ponta a replicat: "Hai, dom'le, sa fim seriosi".Intrebat in continuare ce se poate face daca premierul refuza sa demizioneze, deputatul PSD a spus: "Sa se obisnuiasca cu ideea casi ca Guvernul trebuie sa faca treaba pentru Romania. Deocamdata, daca sunt probleme cu ministrii, sa-i schimbe pe ministrii care nu sunt buni".Victor Ponta a spus ca el sustine Guvernul."Stiti ce era haios? Prin februarie-martie, mi se spunea ca nu sustin Guvernul. Eu sustin Guvernul, vad ca altii il ataca", a adaugat el.Intrebat daca un nou guvern PSD ar mai avea aceeasi credibilitate, Ponta a raspuns negativ: "Categoric nu, si nu ar mai avea aceeasi credibilitate PSD, care isi da jos propriul Guvern. Unde ati mai auzit asa ceva? La PNTCD, nu? In 1999. Pai noi suntem PNTCD, ce e asta?".Chestionat in continuare daca mai este cale de intors, fostul premier a replicat: "Da, simplu. Ministrii care nu si-au facut treaba si pe care oricum nu i-a pus Grindeanu, i-a pus domnul Dragnea pe ministrii care nu si-au facut treaba, ii schimba cu unii mai buni. Eu sunt de parere ca orice schimbare e buna daca aduci pe cineva mai bun. Daca aduci pe unul mai rau, mai bine lasa-l pe ala"."Eu sustin Guvernul PSD si sustinem sa nu facem de ras singuri", a subliniat Ponta.Referitor la demisiile in alb, social-democratul a sustinut ca acestea reprezinta o ilegalitate, in conditiile in care inseamna ca santajezi ministrii."Demisii in alb - e ilegal, eu nu am cerut in viata mea niciunui ministru nicio demisie in alb, mi-am respectat colegii, e ilegal, inseamna ca-i santajezi", a subliniat fostul premier.