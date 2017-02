Portarul invins de Hagi la Supercupa Europei, Viktor Chanov, a murit la varsta de 57 de ani

doliu

castiga pe data de 24 februarie 1987 Supercupa Europei, dupa ce o invingea peKiev prin golul marcat de. Performanta a ramas unica in palmaresul echipei. In poarta ucrainenilo se aflacare asurprinzator la 57 de ani.Fostul sau coleg de la Dinamo Kiev, Oleg Kuznetov, a clarificat situatia: "Viktor a cazut, intr-o noapte, de la inaltime, in casa sa. De pe o scara. A fost gasit abia dimineata de catre soacra sa. Era inconstient. A stat in coma trei saptamani".Viktor Chanov a jucat 202 meciuri pentru Dinamo Kiev in perioada 1982-1990, castigand de trei ori campionatul, de cinci ori Cupa URSS-ului si o data Cupa Cupelor. El a fost titular in Supercupa Europei din 1986, atunci cand Dinamo Kiev a fost invinsa, cu scorul de 1-0, de Steaua Bucuresti. Portarul si-a inceput cariera la Sahtior Donetk si a mai jucat la formatiile israeliene Maccabi haifa si Bnei Yehuda.Chanov a fost selectionat de 21 de ori la reprezentativa URSS-ului si a facut parte din lotul pentru Campionatul European din 1988 fiind rezerva lui Rinat Dasaev.