Marina Voica

A fost considerata la vremea respectiva una dintre cele maisi interesante. O buna perioada s-a spus ca povestea de iubire nu exista, ca sunt doar, mai ales ca intreei era o diferenta de 23 de ani:avea 47 de ani, iar, 24.Ani mai tarziu, insa cantareata avea sa vorbeasca despre relatia ei de iubire cu mult mai tanarul. Marina Voica s-a indragostit de Laurentiu Cazan in 1984, cand el avea 24 de ani, iar ea 47 de ani. Cantareata spune ca s-au iubit nebuneste si trei ani au trait ca si un sot cu sotia lui, desi nu au fost casatoriti."Orice ar spune lumea, Laurentiu m-a iubit. Altfel as fi simtit si nu m-as fi combinat cu un barbat atat de tanar. Ne-am iubit unul pe altul intr-un fel special, in care muzica ne lega si mai tare. Am cantat mult timp impreuna. Pentru mine Laurentiu este un geniu muzical", declara intr-un interviu mai vechi, Marina Voica.Povestea lor de iubire s-a stins, insa, si cei doi si-au vazut de drum. Laurentiu Cazan nu a vrut niciodata sa vorbeasca despre relatia cu artista cu 23 de ani mai batrana ca el, insa Marina Voica a recunoscut ca a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei, desi cantareata fusesede doua ori. Marina a mai avut dupa Laurentiu Cazan o relatie despre care se stiu putine lucruri, un grec care a iubit-o nebuneste, insa care nu a convins-o sa paraseasca Romania, tara in care venise din Rusia pe cand nu avea nici 20 de ani.