Povestea ULUITOARE a femeii care il SUSTINE din umbra pe Pomohaci: „Il iubesc...”

Pomohaci

este de departe cea mai apriga sustinatoare a celui mai mediatizatdinacum. Despre ea, presa a relatat ca este impresara acestuia si ca s-ar ocupa si de administrarea averii preotului care are si o cariera dede muzica populara.„Eu il iubesc pe parintele Pmohaci si nu imi este rusine sa stau langa el. Imi este drag, il respect. Indiferent de parerea oamenilor, eu il iubesc si il respect si spun raspicat ca este un om al lui Dumnezeu", a spus Mirea la o emisiune TV.Se pare ca inainte de impresariat, Mariana a reusit sa faca o mica avere din cofetarie. In prezent, ea are o gradinita privata in Fagaras, dar si mai multe pensiuni, printre care una langa Fagaras, si una la Sambata. „Fosta cercetatoare in industria de armament si chimica a orasului Fagaras, Mariana Mirea este dintre curajosii care, la inceputul anilor 90, intuind cursul accelerat spre dezastru al fabricilor locale, si-a luat soarta in propriile maini, deschizand o cofetarie", scria Formula AS despre Mariana Mirea, citati de jurnalistii de la Wowbiz.