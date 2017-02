In 2015, Ionica Sfetcu, in calitate de inspector in cadrul Directiei Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, a fost trimisa imn judecata de DNA pentru luare de mita in forma continuata. Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Bucuresti.Potrivit comunicatului DNA, ”in perioada 2008 - iunie 2010, inculpatii Hofman (fosta Iancu) Andreea - Vicentia, Macarie Gabriela, Porumbel Bogdan, Draghici Elena, Stanciu Ciprian - Stefanita, Mitrana Aurica, Pauna Aida - Gabriela, Sfetcu Ionica si Dulgheriu Maria, in calitate de inspectori la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a municipiului Bucuresti, in repetate randuri, cu ocazia controalelor sanitar-veterinare efectuate sau in afara acestor controale, dar in legatura cu functia si indatoririle de serviciu, au pretins si au primit bani si bunuri necuvenite de la principalele supermarketuri din tara sau alti agenti economici, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitoare la atributiile de serviciu”.