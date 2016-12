Premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de o ancheta penala

Benjamin Netanyahu

estein doua dosare", au declarat miercuri seara surse judiciare citate de postul tv Channel 10.a refuzat sa faca vreun comentariu pe aceasta tema, potrivit agentiei Reuters si site-ului YnetNews.com.Conform Channel 10, unul dintre cazurile anchetate de procurorul-general israelian, Avihai Mandelblit, nu este cunoscut publicului.Benjamin Netanyahu a respins orice neregula intr-un dosar care il vizeaza pe avocatul sau privind un potential conflict de interese la achizitionarea unor submarine din Germania.Potrivit unor surse judiciare citate de cotidianul Times of Israel, Benjamin Netanyahu este cercetat penal pentru luare de mita si frauda, urmand sa fie chemat la audieri.Ar exista suspiciuni, potrivit surselor citate, ca Benjamin Netanyahu ar fi primit mita, in 2009, un milion de euro de la un om de afaceri francez condamnat pentru frauda, Arnaud Mimran.In luna mai, seful Inspectoratului de stat pentru Audit din Israel, Yosef Shapira, a emis un raport care critica vizite efectuate de Benjamin Netanyahu in strainatate, in unele cazuri alaturi de sotie si de copii, in perioada 2003-2005, cand era ministru de Finante.De asemenea, in noiembrie, au existat solicitari ca Benjamin Netanyahu sa fie investigat pentru rolul jucat in semnarea de catre Ministerul israelian al Apararii a unui contract pentru achizitionarea de submarine de la o companie germana care are actionari din Liban si Iran. Compania respectiva, ThyssenKrupp, este reprezentata in Israel de avocatul personal al lui Benjamin Netanyahu, David Shimron. Firma germana a vandut deja Israelului sase submarine, iar contracul prevede achizitionarea altora, desi expertii militari independenti sustin ca submersibilele nu sunt necesare.