Premierul si-a anulat programul oficial si azi. Grindeanu va merge doar la sedinta PSD

Sorin Grindeanu

si-a anulat programul oficial si miercuri, pentru a doua zi consecutiv, urmand sa participe laalSorin Grindeanu avea planficata pentru azi cel putin o intalnire importanta.Este scandal fara precedent intresi partidul de guvernamant. In spatiul public apar din ce in ce mai multe informatii ca actualul cabinet se indreapta cu pasi siguri spre o remaniere.Dupa ce Sorin Grindeanu ar fi refuzat sa isi dea demisia, se pare ca Liviu Dragnea le-a promis deja mai multor lideri PSD posturi intr-un eventual nou Guvern. Intre timp, actualii ministri asteapta cu demisiile in alb deciziaal PSD.Cel putin unii ministri sau chiar premierul insusi ar avea zilele numarate la Palatul Victoria. Pana si membrii executivului iau in calcul schimbarea echipei guvernamentale, mai ales ca acestia si-au depus demisiile in alb inca din ziua investirii pe functii.Administratia Prezidentiala transmite ca, pana in prezent, Klaus Iohannis nu a discutat despre remanierea guvernamentala cu Liviu Dragnea.Raportul evaluarii ministrilor si a guvernului a fost finalizat de cateva zile, iar acesta va fi prezentat in sedinta Comitetului executiv al PSD, unde se va transa intre cele doua posibilitati vehiculate: remaniere sau schimbarea intregului Executiv.