Presedintele Iohannis, asteptat sa anunte numele premierului

Klaus Iohannis

De maine, discutiile despre formarea Guvernului revin din nou in centrul atentiei! Seful statului trebuie sa anunte ce decizie ia in privinta lui Sevil Shhaideh, propusa de PSD si ALDE pentru functia de premier.a declarat ca va anunta decizia dupa Craciun."Consultarile cu partidele parlamentare s-au incheiat dupa doua zile. Am avut in cursul acestor consultari doua propuneri pentru pozitia de prim-ministru. PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul Tomac. Pe de alta parte, intre timp s-a constituit o coalitie majoritara in Parlament, o coalitie formata de PSD, ALDE si UDMR. In consecinta, in zilele urmatoare voi avea discutii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc dupa Craciun", declara inainte de Craciun Klaus Iohannis.