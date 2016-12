Presedintele Iohannis se intoarce de la Sibiu si anunta premierul zilele urmatoare

Klaus Iohannis

urmeaza sa se intalneasca saptamana aceasta cu Sevil Shhaideh, persoana propusa de catre PSD pentru postul de premier, iar in functie de raspunsul presedintelui, PSD va anunta sau nu membrii viitorului cabinet, potrivit News.ro.Amanarea deciziei lui Iohannis a survenit in contextul in care au aparut speculatii privind legaturile sotului lui Shhaideh cu guvernul sirian.Desi Shhaideh este sustinuta de catre PSD si ALDE care, impreuna, au un numar suficient de parlamentari pentru a instala un guvern, presedintele a anuntat, la finalul consultarilor de saptamana trecuta, ca va lua o decizie dupa Craciun.Potrivit unor surse politice, Iohannis a sunat-o pe Sevil Shhaideh si au stabilit sa se intalneasca dupa Craciun. Este probabil ca discutia sa vizeze si informatiile legate de Akram Shhaideh, sotul candidatei PSD, un cetatean sirian despre care presa a relatat ca este un sustinator al regimului presedintelui Bashar al-Assad.De altfel, fostul presedinte Traian Basescu i-a mentionat lui Klaus Iohannis faptul ca Akram Shhaideh a lucrat 20 de ani in Ministerul Agriculturii din Siria. ”Asta e maxim ce pot sa comentez (...) Am spus maxim ce pot sa spun public”, a spus Basescu, dupa consultarile de joi.Daca va fi desemnata de presedintele Iohhanis, Romania va avea pentru prima data, la carma Guvernului, un prim-ministru femeie care apartine unei minoritati.Dupa ce seful statului va face anuntul privind candidatul la postul de prim-ministru, acesta are la dispozitie 10 zile sa-si stabileasca echipa in Parlament si sa vina in fata Parlamentului pentru votul de incredere.Sevil Shhaideh, propusa de PSD-ALDE pentru functia de premier, are 52 de ani, este de religie musulmana, este absolventa de ASE, iar timp de aproape 20 de ani a lucrat in Consiliul Judetean Constanta, institutie condusa, din 2004 si pana in vara acestui an, de Nicusor Constantinescu.