Presedintele UNJR, Dana Garbovan explica modificarea abuzului in serviciu

Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, explica decizia Curtii Constitutionale din 2016 cu privire la Articolul 297 Cod Penal - Abuzul in serviciu. Magistratul explica felul in care legiuitorul trebuie sa puna articolul de lege in acord cu decizia CCR.

Dana Girbovan spune ca, potrivit CCR, abuzul in serviciu trebuie sa aiba un prag valoric. De asemenea, trebuie mentionat clar ce inseamna abuz prin prisma incalcarii legilor, pentru a nu lasa chestiunea la libera interpretare a judecatorilor, ceea ce i-ar transforma pe acestia in legiuitori. CCR a mai mentionat ca responsabilitatea modificarilor apartine legiuitorului primar (Parlamentul) sau celui delegat (Guvernul), ceea ce ar putea inseamna ca si decizia CCR pe "conflictul constitutional intre institutii" ar putea fi in defavoarea presedintelui.

Argumentatia presedintelui UNJR:

"Despre necesitatea punerii in acord a abuzului in serviciu cu decizia CCR nr. 405/15 iunie 2016 Un stat de drept presupune, prin definitie, respectul fata de lege. Iar legea fundamentala, Constitutia adica, spune ca deciziile CCR sunt obligatorii, ceea ce inseamna ca legile neconstitutionale - chiar partial - trebuie puse in acord cu Constitutia, exact prin prisma considerentelor retinute de Curtea Constitutionala.

Prin Decizia 405 /15 iunie 2016, CCR a motivat cum trebuie definita infractiunea de abuz in serviciu pentru a fi in acord cu Constitutia.

In decizia CCR se identifica trei puncte distincte ce trebuie avute in vedere de legiuitor in redefinirea acestei infractiuni:

- incalcarea unei dispozitii exprese din lege,

- necesitatea stabilirii unei vatamari grave produse prin infractiune si

- definirea notiunii de act, atunci cand vorbim de act al puterii judecatoresti sau legislative.

Primul dintre ele este si cel mai evident: "Curtea constata ca sintagma 'indeplineste in mod defectuos' din cuprinsul dispozitiilor 25 art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 si ale art.297 alin.(1) din Codul penal nu poate fi interpretata decat in sensul ca indeplinirea atributiei de serviciu se realizeaza 'prin incalcarea legii'”. "Curtea statueaza ca neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie analizata numai prin raportare la atributii de serviciu reglementate expres prin legislatia primara – legi si ordonante ale Guvernului."